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Hopa'da Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Hopa'da Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
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Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda mahsur kalan sürücüler, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda mahsur kalan sürücüler, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri hfufqrıyfı kurtarıldı.

Bugün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, Hopa ilçe merkezi ve çevresindeki yolları kısa sürede kapladı. Yolda ilerlemekte zorluk çeken araçlar, kar kalınlığının artmasıyla birlikte hareket edemez hale geldi. Mahsur kalan sürücülerin yardımına Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri koştu. HOPAK ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kalan ekiplere arazili araçlarıyla müdahale ederek. yolda kalan araçları kurtardı.

HOPAK ekip lideri Emin Üçüncü, "Meteorolojinin günler önceden yapmış olduğu uyarı sonrası Artvin'in kıyı kesimlerinde aktif olarak etkisinin gösterdi. Kar etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini biliyoruz. Valilik koordinasyonunda AFAD bünyesinde arama kurtarma ekipleri olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklar için sahadayız. İlçeler arası yollarda aksaklıklar yaşanabilir, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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