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Savaş gazisi huzurevinde katliam yaptı: Annesi dahil 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

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Hırvatistan'da huzurevine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Polis tarafından yakalanan saldırganın savaş gazisi olduğu öğrenildi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic yaptığı açıklamada, saldırının benzeri görülmemiş vahşi bir suç olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi.

Hırvatistan'da bir bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Polis tarafından yakalanan saldırgan savaş gazisi çıkarken ülkeyi derinden sarsan olayın neden gerçekleştirildiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİLER ARASINDA ANNESİ DE VAR

Hırvatistan'ın kuzeybatısında yer alan Slavonya'nın Daruvar bölgesinde bir huzurevinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın annesi de dahil olmak üzere 6 kişiyi vurarak öldürdüğü, 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi. Kurbanlardan birisinin huzurevi çalışanı olduğunu öğrenildi. Yaralılardan 4'ünün durumu ise ciddiyetini koruyor.

Savaş gazisi huzurevinde katliam yaptı: Annesi dahil 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ VAHŞİ BİR SUÇ"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic yaptığı açıklamada, saldırının benzeri görülmemiş vahşi bir suç olduğunu belirterek, "Bu tüm yetkili kurumlara, silahlanmanın daha sıkı kontrol edilmesi de dahil olmak üzere toplumdaki şiddeti önlemek için daha fazlasını yapmaları yönünde korkunç bir uyarı ve son bir çağrıdır" dedi.

Savaş gazisi huzurevinde katliam yaptı: Annesi dahil 6 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi yaraladı

OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN SORUŞTURMA

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, "Daruvar'daki huzurevinde 5 kişinin öldürülmesi bizi dehşete düşürdü. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve yaralıların iyileşmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Yetkililer, şahsın saldırıyı neden işlediğine ilişkin soruşturma başlatırken, saldırganın Hırvatistan'ın bağımsızlık savaşında yer alan gazilerden biri olduğu tahmin ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırvatistan Saldırı Acil Durum Suç 3.Sayfa Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Erdal Bulut:

adamı canından bezdirmisler

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