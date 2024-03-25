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Hırsızlık şüphelilerini evlerine kadar takip edip vuran market sahibinin hırsızlıktan sabıkası çıktı

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İzmir'de, market sahibi M.A., iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla evlerine kadar takip ettiği Arif D. ve Özlem K.'yıçıkan tartışma sırasında tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, olaydan kısa süre sonra yakalanan M.A., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada saldırganın da hırsızlıktan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Hırsızlık şüphelilerini evlerine kadar takip edip vuran market sahibinin hırsızlıktan sabıkası çıktı

EVLERİNE KADAR TAKİP ETTİKTEN SONRA SİLAHINI ATEŞLEDİ

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi Zaim Ağa Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Market sahibi M.A., Ordu Caddesi'ndeki işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Arif D. ve Özlem K.'yı evlerine kadar takip etti. Kaldıkları daireye giden M.A., çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla Arif D. ve Özlem K.'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arif D. ve Özlem K. yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hırsızlık şüphelilerini evlerine kadar takip edip vuran market sahibinin hırsızlıktan sabıkası çıktı

HIRSIZLIKTAN SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanan M.A., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada kendisinin de hırsızlıktan suç kaydı olduğu anlaşılan M.A.'nın ifadesinde çiftin marketten alışveriş yaptığı sırada parasını ödemeden fazladan ürün aldıklarını ve bu sebeple evlerine kadar takip ettiğini, çıkan tartışma sırasında da tabanca ile ateş açtığını itiraf ettiği öğrenildi. Hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilen yaralıların da daha önceden hırsızlık suçundan kaldı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Sezgin Avcı:

Vatandaş kendi adaletini aramaya başladı

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