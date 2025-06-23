Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Aksaray'da Yakalandı

Aksaray'da hırsızlık suçundan aranması ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT ekipleri şahsın Aksaray merkezde olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziksel takiple şahsın bulunduğu adrese ulaşan JASAT ekipleri yaptığı operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY