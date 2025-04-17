Hırsızlık Suçlarından Firari Kadın Yakalandı

Hırsızlık suçundan toplam 161 suç kaydı ve 86 yıl hapis cezası firari kadın yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hırsızlık suçundan 161 suç kaydı ve 86 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu toplam 17 yıl ve 96 suç kaydı bulunan 2 kadın da yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, ekiplerin çalışmaları sonucunda hırsızlık suçundan 161 ayrı kaydı ve 86 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki Yeliz U. yakalandı. Yine çalışmalarda 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 54 ayrı suç kaydı bulunan Yonca S. ile 7 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 42 suç kaydı bulunan Gülbeyaz A. yakalandı. Şüphelilerin tüm suç kayıtlarının 'Hırsızlık' suçu çerçevesinde olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.