Babasının mezar demirleri çalındı, manzarayı gören evlat hüngür hüngür ağladı - Haberler

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Babasının mezar demirleri çalındı, manzarayı gören evlat hüngür hüngür ağladı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da Özdemir Kırdı isimli vatandaşın mezarını çevreleyen demirler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Acılı evlat Özlem Zeybek ise gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Antalya'da Özdemir Kırdı'nın mezarını çevreleyen demirler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Babasının mezarının halini görenÖzlem Zeybek, gözyaşları içinde hırsızlara diyerek tepki gösterdi.

7 yıl önce kaybettiği babası Özdemir Kırdı için üzeri mermer kaplı, çevresi demir çerçeveyle kapalı mezar yaptıran Özlem Zeybek, demirleri söküp mermerleri kıran hırsızlara ağlayarak tepki gösterdi. Babasının mezarının başında, "Kusura bakma baba, mezarına sahip çıkamadım" diyerek göz yaşı döken Zeybek, "Hırsızların acılarımız üzerinde tepinmesine devlet izin vermemeli" diye konuştu.

Babasının mezar demirleri çalındı, manzarayı gören evlat hüngür hüngür ağladı

Zeybek, mezarın etrafında demirler olduğunu belirterek, "Bayram arifesinde ziyarete geldiğimde demirlerin çalındığını, mezarın dört bir yanındaki mermere demirleri çıkarmak için zarar verildiğini gördük. Güvenliğe bildirdik. '188'i arayın' dediler. Arazinin geniş olduğunu, güvenlik zafiyeti yaşadıklarını söylediler. Hırsızlardan mustarip olduklarını, sorumluluk kabul etmediklerini ilettiler. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nü aradım. Oradan da aynı cevabı aldım. CİMER'e şikayette bulundum. Bir polis arkadaş geldi, mezara baktı, araştırmasına devam edeceğini söyledi. Sorumluların zararı karşılamasını bekliyorum. Burada güvenliği sağlayamadıkları için ben zarara uğradım, babamın mezarı zarar gördü. Annem bu mezarı 100 lira 100 lira biriktirerek yaptırdı. Biz ölülerimizin burada saygı görmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Babasının mezar demirleri çalındı, manzarayı gören evlat hüngür hüngür ağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili sadece Uncalı Mezarlığı'nda değil, Kurşunlu ve Andızlı mezarlıklarında da defalarca demirlerin sökülerek çalındığını, hırsızlıkların önüne geçemediklerini aktararak, mezarlıkların yüzölçümü olarak çok büyük yerler olduğunu ve kontrol altında tutmanın zorlaştığını kaydetti.

Babasının mezar demirleri çalındı, manzarayı gören evlat hüngür hüngür ağladı

Babasının mezar demirleri çalındı, manzarayı gören evlat hüngür hüngür ağladı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - 3. Sayfa

Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Zeybek, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Çalınmasaymış çalı çırpı bağlayıp adını da Özdemir Derviş Baba ya çıkarırlardı . Manzarası o şekilmiş mezarın

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