Hindistan uçağına bomba ihbarı: Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı

ERZURUM - Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak bomba ihbarı sebebiyle Erzurum'a acil iniş yaptı.

Hindistan'ın Mumbai kentinden havalanan Boeing 787-9 tipi yolcu uçağı Almanya'nın Frankfurt kentine gidecekti. Ancak hiç beklenmedik bir ihbar geldi. İhbar uçakta bomba olabileceği yönündeydi. İhbar geldiği esnada Erzurum semalarında olan uçak kentin Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Erzurum Havalimanı'nda güvenlik güçleri harekete geçti. Yolcuların tahliyesi gerçekleştirildi ve uçak içerisinde incelemeler başladı. Güvenlik güçleri uçak içerisindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Erzurum'dan yapılması planlanan Erzurum - İstanbul ve Erzurum - Ankara uçak seferleri iptal edilince bekleyen yolcular otobüslerle otellere gönderildi.