Hindistan'da Sosyal Medya İçin Video Çekerken Tren Çarpan 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Puri kentindeki demir yolu hattında sosyal medya için video çeken 15 yaşındaki çocuk, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Odisha eyaletine bağlı Puri kentindeki Janakdevpur tren istasyonunda 15 yaşındaki Vishwajeet Sahu, sosyal medyada paylaşmak için trenin gelişini cep telefonuyla video çekmeye başladı. Tehlikeli bir şekilde raylarda duran Sahu'ya arka tarafından hızla gelen tren çarptı. Ezilen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - YENİ DELHİ