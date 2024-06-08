Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan: Erkekler yüzde 65, kadınlar yüzde 35 oranında dolandırıcılık yapıyor

Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"ERKEKLER YÜZDE 65, KADINLAR YÜZDE 35 ORANINDA DOLANDIRICILIK YAPIYOR"

Dolandırıcılık yapma eğilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Fikriye Aslan, "İnsan baktığımız zaman her zaman suistimale meyillidir.Her 100 kişinin yüzde 75'i fırsatını bulunca hile yapıyor. Yüzde 10 kişide zaten dünyaya bunun için gelmiş, her fırsatta hile yapıyor. Yüzde 15'lik kitle de hiçbir zaman hile yapmıyor. Dünya üzerinde yapılan istatistiklere göre ülkemizde de bizim 2011'den beri yaptığımız çalışmalarda kendimizce tuttuğumuz bazı rakamlar var. Suistimalin kimler tarafından yapıldığına cinsiyet anlamında baktığımızda, bu dünyada yayınlanan diğer istatistiklerle de eşleşiyor. Kadın ve erkek oranına baktığımızda, yüzde 65 oranında erkekler, yüzde 35 oranında kadınların dolandırıcılık yaptığını görüyoruz. Bunun sebeplerine baktığımızda, iş toplumunda ve ekonominin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu gördüğümüz için erkeklerin suiistimal yapması daha fazla olabilir." ifadelerini kullandı.