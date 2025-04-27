Heyelandan Saniyelerle Kurtulma Anı Kamerada

Heyelandan saniyelerle kurtuldu

ARTVİN - Artvin- Şavşat karayolundaki heyelandan sonra yeni görüntüler ortaya çıktı. Heyelan anında geçen araç kameralara yansıdı.

Artvin-Şavşat Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana gelen heyelan anı saniye saniye kameraya yansıdı. Yamaçtan düşen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelanı fark eden sürücüler durmak sorunda kalırken, bir araç saniyelerle kurtuldu. O anlar ise başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.