'Hesap kiralama' dosyaları artışa geçti, birçok genç paraya kanıp hapsi boyladı

Dolandırıcılık ve organize suç şebekeleri, yasa dışı para transferlerini iz bırakmadan gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin banka hesaplarını kullanıyor. Kolay yoldan para kazanma vaadiyle kandırılan özellikle gençler, banka hesaplarını bu suç gruplarına kiralayarak farkında olmadan ağır suçlara ortak oluyor.

CİDDİ SUÇLAMALARLA DAVALAR AÇILIYOR

Son dönemde bu yöntemle birçok kişi mağduriyet yaşarken, bazıları hakkında "suçtan elde edilen geliri aklama" gibi ciddi suçlamalarla davalar açılıyor. Tutuklu yargılanan bu kişiler, suçsuz olduklarını ispat etmeye çalışsa da, hem hukuki hem de sosyal açıdan ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor.

ÖZELLİKLE LİSE ÇAĞINDAKİ GENÇLER HEDEFTE

Yalnızca Batman'da son 1.5 yılda bu bu kişiler hakkında açılan dosya sayısı 20 bine yaklaştı. Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, özellikle lise çağındaki gençlerin hedef alındığını belirtiyor. Bölgede bu konuda en fazla dosyanın Batman'da olduğunu söyleyen Çakan, "Çoğu zaman 'birkaç kart veya hesap çıkart, biz karşılığında sana cüzi bir ücret ödeyelim. Merak etme, sana bir şey olmayacak' denilerek ikna ediliyor. Gençler de 'sonuçta kartı çıkartıp veriyorum ya da hesap çıkartıp veriyorum. Ben kimseyi dolandırmıyorum. Kimse hakkında işlem yapmıyorum. Dolayısıyla benim açımdan bir sıkıntı olmayacak' diye düşünüyor ve bu kartları dolandırıcılara veriyor" diye konuştu.

Batman Baro Başkanı Abdülhamit Çakan

"HAYATININ KARARMASI DEMEK"

Baro Başkanı Çakan, dosyalara dair de şu bilgileri verdi: "Bundan sonrası çok daha vahim. Bu kartları ellerine geçiren kişiler, şebekeler var. Çoğu da batıda. Bu kart bilgileri onlara ulaştırılıyor. Onlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanları dolandırıp, o dolandırdıkları parayı o kartlara aktarıyorlar. Daha sonra da o kartlar vasıtasıyla da bilinmeyen kripto hesaplara bu paralar gönderiliyor. Takibi de mümkün değil ama sonuçta muhatabınız kim oluyor, o kart sahibi ve onlarca soruşturma açılıyor. Davalar açılıyor ve her bir dava açısından neredeyse 3'ün üzerinde bir ceza o kişiyi bekliyor. Birden fazla hesabı olduğu zaman, bazılarının 7-8, bazılarının 10 dosyası oluyor ve her biri 3 yıldan hesaplandığı zaman bu şahsın hayatının kararması demek. İçlerinde hala üniversitede okuyanlar var, doktor olanlar var, avukat olanlar var, öğretmen olanlar var ve böyle bir ceza müeyyidesiyle karşı karşıyalar. Mesleklerinden olma durumu söz konusu."

Özellikle ebeveynlerin bu konuya karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Çakan, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.