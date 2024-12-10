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Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı

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Son olarak umre pozlarıyla gündemde olan Sahra Işık verdiği haberle şaşırttı. Survivor'a gidip gitmeyeceği merak edilen Işık, hamile olduğunu duyurdu.

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, All Star'da bir anda yarışması bırakmasıyla çok konuşulmuştu. Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'ye giderek "Adada arkandan senin servetine çökmek istediğini söylüyor" dediği iddiaları uzun süre gündem olmuştu.

Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı

Survivor All Star sonrası ilişkisini kurtarmak için çaba gösteren Sahra'nın Survivor 2025'e gidip gitmeyeceği de merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde umre pozlarını paylaşan Sahra Işık, anne olacağını duyurdu. Survivor yarışmasıyla tanınan Işık'ın haberi eşi İdris Aybirdi'yle paylaştığı anlara beğeni yağdı.

Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı

Yapılan paylaşıma Sahra 'Sanırım hayatımın en mutlu anı. Ne diyeceğimi bilmiyorum sadece karnımda kelebekler uçuşuyor' notunu düştü.

Herkes Survivor'a gitmesini beklerken verdiği haber şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

oranı burani aç.Oray git temizlen öylemi kendini kandır sen

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCAN Işık:

Banane ya çokta......... De

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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