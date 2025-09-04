Haberler

Her şey taksicinin o sözleriyle başladı! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Her şey taksicinin o sözleriyle başladı! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Her şey taksicinin o sözleriyle başladı! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Haber Videosu

İzmir Konak'ta bir taksicinin "Müşterim var" diyerek yolcuyu araca almak istememesi kavgaya neden oldu. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Bir taksicinin "Müşterim var" diyerek yolcu almak istememesi nedeniyle başlayan kavgada tekmeler ve yumruklar konuştu.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşandığı belirtilen olayda, bir taksici "Müşterim var" diyerek aracına yolcu almak istemedi. Taksicinin sözleri nedeniyle başlayan gerginlik tartışma dönüştü.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma ise kısa sürede kavga dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga anları cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Anıtkabir'de generallerin üstü mü arandı? MSB'den iddialara yanıt

MSB'den bu iki görüntüye açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kküstah almanya. diyelim adam bodrumda taksici ve müşteri ilçe sınırları dışında bir yere gidip gelmek istiyor (diyelim edirne). edirneden bodruma geri dönüş bodrum ilçe sınırına kadar bedavadır, çünkü gidiş fiyatında zaten taksinin geri dönüş masrafını ödedi. eğer taksici fazla para alırsa yada yolcu ret ederse bir yıl telsiz kilitlenir, sadece el etti yada bindi taşıyabilir ama zentralen telsiz ile ona adres verilmez.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kküstah almanyada müşterisi olan yada mesai yapmayan (paydos yapmış) yada gelecek belli bir müşteriyi bekleyen taksici yaban TAXI briketini söndürür. eğer TAXI briketi yanıyorsa boştur, binecek yolcu bekliyordur VE kküstah almanyada müşteri 1m gitmek istese bile taksici gitmek zorunda. OLAKİ adam belli saate paydos yapacak ve biri uzak bir yere gitmek istiyor, o zaman taksici ret edebilir AMA başka bir taksici bulmak zorunluluğu ile.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koku ortalığı karıştırdı! Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı

Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu

Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.