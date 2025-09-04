Her şey taksicinin o sözleriyle başladı! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu

Bir taksicinin "Müşterim var" diyerek yolcu almak istememesi nedeniyle başlayan kavgada tekmeler ve yumruklar konuştu.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşandığı belirtilen olayda, bir taksici "Müşterim var" diyerek aracına yolcu almak istemedi. Taksicinin sözleri nedeniyle başlayan gerginlik tartışma dönüştü.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma ise kısa sürede kavga dönüştü. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavga anları cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.