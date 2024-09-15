Hendek'teki Fabrika Patlamasında Yaralı Sayısı 28'e Yükseldi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısı 28'e yükseldi. 6 ağır yaralıdan 2'si entübe olmak üzere toplamda 28 kişinin yaralandığı patlama bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

TEM Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında saat 13.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Sakarya başta olmak üzere, Düzce ve Kocaeli'den de çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, orman, polis ve jandarma personelleri sevk edildi. İlk tespitlere göre değirmen bölümünde meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından bölgedeki çalışmalar sürüyor. Olay yerine gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Yapılan son açıklamada ise 6'sı ağır 28 kişinin yaralandığı, 2 yaralının entübe edildiği belirtildi. Valilikten konuya ilişkin yapılan son açıklamada, "6 ağır yaralının 2'si entübe olmak üzere 28 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soğutma çalışmaları devam ediyor ve fabrika içerisinde kimse kalmadı" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiği bölgede çekilen fotoğraflar patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. - SAKARYA