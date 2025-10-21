Hendek'te Park Halindeki Araçta Genç Adam Ölü Bulundu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 33 yaşındaki Yavuz Yetim, park halindeki otomobilde ölü olarak bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Cem Çerkezoğlu Caddesi'ndeki İlçe Jandarma Komutanlığı yanında bulunan otoparkta park halindeki bir araç içerisinde, Yavuz Yetim (33) isimli kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yetim'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Yavuz Yetim'in cenazesinin, bugün Kırktepe Mahallesi'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Kırktepe Mahallesi aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA