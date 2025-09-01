Hendek'te Çelik Boru Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir çelik boru fabrikasında çalışan işçi Hakan Öredi, vardiya esnasında iki çelik boru arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hendek ilçesinde çelik boru fabrikasında üretim hattında çalışan Hakan Öredi, iki çelik boru arasında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Öredi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesi sonrası Öredi'nin cenazesi hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa