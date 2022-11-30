Hemşire kızlarının evlerinde bekleyen aile, gelen acı haberle sarsıldı 3. Sayfa Haberleri Elazığ'dan memleketi Adana'ya gitmek için bilet kesen 25 yaşındaki hemşire Şevval Gazel Bulut, Elazığ'daki evinde ölü bulundu. Kızlarının yolunu gözleyen aile, aldıkları ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Şüpheli ölüm üzerine ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı. Merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire Şevval Gazel Bulut, memleketi Adana'ya gitmek için bilet aldı. Bugün otobüs ile Adana'ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi. ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRDİKLERİ EVDE TALİHSİZ KIZIN CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR Ailesinin haber vermesi üzerine arkadaşları, Bulut'un evine gitti. Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımı girdiği evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı. ÖLÜMÜN ŞÜPHELİ BULUNMASI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Elazığ Adana Aile 3. Sayfa Haberler

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