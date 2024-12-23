Helikopter kazasında hayatını kaybeden Pilot Bayram Çiçek son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da helikopter kazasında hayatını kaybeden görev şehidi emekli Albay Pilot Bayram Çiçek, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle havalanan ambulans helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düştü. Kazada Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal yaşamını yitirdi. Muğla'da düzenlenen törenin ardından cenazeler memleketlerine uğurlandı. Görev şehidi emekli Albay Pilot Bayram Çiçek'in naaşı da ambulansla memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi. Burada Laal Paşa Camii'ne götürülen Çiçek'in naaşı askerler tarafından omuzlara alınarak avluya getirildi. Görev şehidi Çiçek'in eşi Gülay ve oğlu Gökberk naaşın önünde gözyaşı döktü. Gülay Çiçek, eşinin fotoğrafını sevip öperek vedalaştı.

İkindi namazını müteakip cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Cenaze törenine Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Oğuz Bavbek, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, diğer il ve ilçe protokolü, Çiçek'in oğlu Gökberk Çiçek, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Çiçek'in cenazesi askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü. Hacınuhlu Mahallesi Şehit Ahmet İnce Mezarlığına götürülen Çiçek'in naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi. - MERSİN