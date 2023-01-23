Kapıda 'hayvanları koruma derneği' yazıyordu, içeri giren ekipler gördüklerine inanamadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri yaptığı baskınla 21 adet çeşitli yerlerinden yaralanmış horoz ele geçirdi. Dernekteki 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası kesildi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçesinde Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışma sonucu; Manisa Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

ARAMA YAPILDI, DERNEKTEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararı sonrası dernekte yapılan aramada, 21 adet çeşitli yerlerinden yara almış horoz, horozların dövüşmesi için hazırlanmış pist ve zeminde horozlara ait kan lekeleri tespit edildi.

TOPLAMDA 547 BİN TL CEZA KESİLDİ

Dernek Başkanı M.T. ve dernek üyesi 6 kişi ile 5 horoz sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 135 kişiye toplam 547 bin 425 TL idari para cezası uygulandı. Dernekte yaralı olarak ele geçirilen 21 adet horoz ise Sarıgöl İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

İşte dernekte yapılan aramadan kareler;