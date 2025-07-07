Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın saldırdığı kadın kolunu kaybetti

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Darling Downs Hayvanat Bahçesi'nde bir kadın, aslan saldırısına uğrayarak kolunu kaybetti. Olay, kadının hayvan bakıcılarını izlediği sırada meydana geldi.

50'li yaşlarında olduğu belirtilen kadın, aslanın saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralandı. Sağlık ekipleri hemen olay yerine ulaştı ve kadın helikopterle Brisbane'deki Princess Alexandra Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kadının durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamaya göre, kadın olay anında kafes dışında, hayvan bakıcılarını izliyordu. Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle, aslanlardan biri kadının kolunu yakalayarak ağır şekilde yaraladı.

Hayvanat bahçesi, saldırı sırasında aslanın kafesinden çıkmadığını ve başka kimsenin tehlike altında olmadığını vurguladı.

Olayın ardından polis ve iş sağlığı-güvenliği ekipleri hayvanat bahçesine gelerek soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğini kadının ifadesi alındıktan sonra netleştireceklerini belirtti.

Hayvanat bahçesi, kısa süre önce sosyal medyada aslanlarla kontrollü ziyaret programlarını tanıtmıştı. Bu etkinliklerde ziyaretçilerin dişi aslanlarla belirli saatlerde yakın temasa geçebildiği ve bu buluşmaların sıkı denetim altında yapıldığı ifade edilmişti. Ayrıca, bu etkinliklerden elde edilen gelirle yeni bir aslan yaşam alanı inşa edileceği belirtilmişti.

Darling Downs Hayvanat Bahçesi, aslanlar, kaplanlar ve leoparlar gibi pek çok büyük kedi türüne ev sahipliği yapıyor. Hayvanat bahçesinde Güney Afrika kökenli beyaz aslanlar, bir Sumatra kaplanı ve çiftleşme programına dahil edilmiş Sri Lanka leoparları da bulunuyor.

Olay nedeniyle hayvanat bahçesi pazar günü kapalı tutuldu ancak pazartesi sabahı saat 09.00 itibarıyla tekrar açılacağı duyuruldu.