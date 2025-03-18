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Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı

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Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir Pankreas Kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli'nin sevenlerini yasa boğdu. Öte yandan Tanyeli'nin yakalandığı kanser hastalığını anlattığı sözleri yeniden gündem oldu. Ünlü oryantel, "Çılgın diyebilirler ama. Bu bir farkındalık için geldi bu da. Savaş diye bir şey yok tevekkül" sözleriyle anlatmıştı.

Birkaç gün önce durumu ağırlaşan ve entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal 27 Şubat'ta sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.

BORDUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Tanyeli, bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından vasiyeti sebebiyle annesinin yanında toprağa verilmek üzere Bodrum'a uğurlanacak.

KANSERİ BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI

Genç yaşta ölümü herkesi yasa boğan Tanyeli, Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı. 54 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü üsüm, "Yaşanmışlık ve tecrübenin bana öğrettiği şey şansıma odaklanmam. Hayat o kadar güzel ki. Bu rahatsızlık bile başka türlü bir hediye. 'Aaa deli mi bu kadın ne biçim düşünüyor diyorlar.' Hayır böyle görüyorum. Benim yolculuğum bu. Çılgın diyebilirler ama. Bu bir farkındalık için geldi bu da. Savaş diye bir şey yok tevekkül. Kabul ediyorum, kendisini çok iyi ağırladım ama çok yayılmasını istemedim. O da çok mucizevi bir şekilde yayılmadı. Neden olumlu bakmak, endişelerden özgünleşmek varken stres yapayım. Bu hiç bir yere götürmez. Şikayetle değil, şükürle. " demişti.

Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 İzmir doğumlu.

Annesi ve babası o 2 yaşındayken boşanan Tanyeli çocuk esirgeme kurumunda büyüdü...

İlk evliğini henüz 14 yaşındayken yapan ünlü oryantal, bebeği Taylan'ı kucağına aldığında yıl 1988'di.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ilk eşi ile yollarını ayıran Tanyeli,Avustralya'ya yerleşti. 2012 yılında ise İlker Sünneli ile nikah masasına oturdu.

2015 yılında kanser ile mücadele eden annesini kaybetti.

Uzun yıllar fazla kilolarından dert yanan Tanyeli, 2022 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi.

Dansıyla bir döneme damga vuran Tanyeli, kısa sürede eski formuna kavuştu.

2023 yılının mayıs ayında pankreas kanseri nedeniyle tedavi görmeye başlayan Tanyeli, aynı yıl 29 Eylül 2023'te abisini de kanser nedeniyle kaybetti.

Yıllarını sahnede geçiren Tanyeli'nin 'Dans Et Benle', 'Turkish Belly Dances' ve 'Dansın Kraliçeleri' isimli dans albümleri bulunmakta.

Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

1............Allah rahmet eylesin cenabı mevlam tüm kullarının hastalığında çektiği acıyı ıstırabı günahlarınını kefaretine sayıp cennetine kabul eder inşallah iyi vicdanı olan bir müslüman hiç bir canlının acı ve ızdırap çekmesine gönlü razı olmaz günlük yaşantılarımızda hepimizin aynı görüşte olması neredeyse imkansızdır zaten öyle olsaydı hayat her gün mercimek,bol sirkeli sarmısaklı miss gibi işkembe çorbası yemek gibi çok sıkıcı olurdu mühim olan asgari müştereklerde birleşmektir

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

2.......siz siz olun kim olursa hangi taraftan olursa olsun hiç farketmez içindeki fesatlıkla milleti birbirine düşürmeye çalışan başkasına iftira atan fırsatçılık yapan gücünü kötüye kullanan adaletsiz kul millet yetim hakkı yiyen milletin malını ben dahil olsa çalıp çırpan eşe dosta yandaşa peşkeş çekip Allahın müslüman kulları sofrasına yiyecek koymaya zorlanırken milletin parasını Allahın cc. rızası olmayacak şekilde sefa sürüp ziyafet çekip midelerine indirerek israf edenlerden uzak durun

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıYILDIZ:

Varya R.T.E ile ilgili bir haber olduğundan yorumları kapatıyorsunuz... korkuyorsunuz çünkü taraflısınız özgür basın olamadınız hiç... bu yorumda yayınlanmayacak biliyorum olsun sen görsen de yeterli yerine ulaşmıştır....

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Haber YorumlarıYavuz sivas:

Günahından haberin olabilir ama Tövbesinden Haberin olmaz! "Kınamayınız, kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz." Hz. Muhammed (s.a.v.)

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Haber YorumlarıYavuz sivas:

Rabbim cektigin sıkıntıları günahlarına kefaret etsn su mübarek günlerin yüzü gözü hurmetine

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