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Hayatını kaybeden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden şehit babası son yolculuğuna uğurlandı
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde hayatını kaybeden Şehit Jandarma Er Birol Açıkgöz'ün babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde hayatını kaybeden Şehit Jandarma Er Birol Açıkgöz'ün babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2004 yılında şehit olan Jandarma Er Birol Açıkgöz'ün babası Mehmet Açıkgöz 75 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Açıkgöz'ün cenazesi, Devrekani ilçesi Elmalıtekke köyü camiinde kılınan cenaze namazının aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aykan Özsarı, Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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