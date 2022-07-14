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Hayatından endişe ediliyordu, komşunun bahçesinde uyurken bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hayatından endişe ediliyordu, komşunun bahçesinde uyurken bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, komşusunun bahçesinde uyurken bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, komşusunun bahçesinde uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Değirmenli köyünde yaşayan Durmuş Uncu'dan (81) haber alamayan yakınları, bir süre yaşlı adamı kendi imkanları ile aradı Yaşlı adamın bulunamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan yakınları, yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Gece yarısından itibaren arama çalışması başlatıldı. Yaşlı adam kaybolduktan 9 saat sonra sabaha karşı evlerinin yakınlarında komşusunun bahçesinde uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan yaşlı adam evine getirildi. AFAD ekipleri, ailesi tarafından sevinçle karşılanan yaşlı adamla yakından ilgilendi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Erbaa Tokat AFAD 3. Sayfa Haberler

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