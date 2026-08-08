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Havza’da 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Havza’da 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
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Samsun’un Havza ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Havza ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında İ.T.'nin kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamada şahsın, "Kasten Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vezirköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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