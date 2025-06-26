Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu

İtalya'nın kuzeyindeki Brescia kentinde yaşanan feci bir olay, sadece bir ailenin değil, tüm bir toplumun kalbine derin bir yara bıraktı. Bir otelin yüzme havuzunda boğulan 4 yaşındaki çocuğun ardından, kendisini olaydan sorumlu tutan cankurtaran da hayatına son verdi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAVUZDA BOĞULDU

Dış basında yer alan haberlere göre; 4 yaşındaki çocuk ailesinin gözleri önünde girdiği havuzda hayatını kaybetti.O anlara tanık olan otel konukları ve personel büyük bir şok yaşarken, olay kısa sürede tüm kente yayıldı.

CANKURTARANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Facianın yaşandığı gün havuzun güvenliğinden sorumlu olan 36 yaşındaki cankurtaran Matteo Formenti, sosyal medyada hedef haline getirildi. Kullanıcıların ağır suçlamaları ve ihmalkarlık eleştirileriyle karşı karşıya kalan Formenti, büyük bir psikolojik baskı altına girdi.

Genç adam, birkaç gün sonra ormanlık bir alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Kentte iyi bir yüzücü olarak tanınan ve su sporlarına olan tutkusu bilinen Formenti'nin intiharı, ikinci bir yasa neden oldu.

"HER İKİ OLAY DA BİZİM İÇİN FELAKETTİR"

Brescia Belediye Başkanı Gabriele Zotti, yaşananların ardından şu ifadeleri kullandı: "Her iki olay da bizim için bir felakettir. Sosyal medyada başkalarını yargılamayın ve sorumlu bir şekilde kullanın." Kent, üst üste yaşanan bu iki trajediyle sarsılırken, kamuoyunda sosyal medya üzerinden kurulan baskının sonuçları bir kez daha tartışma konusu oldu.