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Balıkesir'de İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Balıkesir'de İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
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Balıkesir’in Havran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yola saçılan yakıt nedeniyle ekipler teyakkuza geçti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Balıkesir-Havran karayolu Köylüce Mahallesi mevkiinde meydana geldi. B.V. idaresindeki 10 H 230 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 34 NVN 24 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, Edremit Bölge Trafik ve Havran Jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle 10 H 230 plakalı araçta bulunan 5 kişiden sürücü B.V. ve yolcu S.K. yaralanırken, araçtaki diğer yolcular R.K., T.K. ve V.K. kazayı yara almadan atlattı. 34 NVN 27 plakalı araçta bulunan sürücü N.K. ile yolcu H.K. da yaralandı. Toplam 4 yaralı, Havran İtfaiye Grup Amirliği ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlardan yola dökülen yakıt ve yağ nedeniyle Karayolları ekiplerine bilgi verilerek yolda temizlik çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri araçlarda olabilecek bir yangın riskine karşı güvenlik tedbirleri alırken, trafik ve jandarma ekipleri karayolunda ulaşımın kontrollü sağlanması adına çalışma yürüttü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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