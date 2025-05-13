Havai Fişek Fabrikası Patlaması Davası Yeniden Başladı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 7 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin Yargıtay'ın onama ve bozma kararlarının ardından 6 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada karar, 8'inci duruşmada çıkmıştı. Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda 28 Şubat 2022 tarihinde kararını açıklayan mahkeme heyeti; "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan fabrika sahiplerinden Y.C. ve A.R.E.C.'yi 16 yıl 3 ay, H.A.V.'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar E.Ö., A.A., A.B. ve A.Ç.'yi 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak H.A.V.'nin tahliyesine karar vermişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fabrika sahiplerinden A.R.E.C.'ye verilen hapis cezasını onamış, sanıklar Y.C. ile H.A.V., ustabaşı E.Ö., sorumlu müdür A.A., iş güvenliği uzmanı A.B. ve A..Ç'ye verilen hapis cezalarını bozmuştu. Bu çerçevede Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosyayla dava bugün yeniden başladı.

Onama ve bozma kararları sonrası ilk duruşma görüldü

Duruşmaya, tutuklu sanık fabrika sahibi Y.C., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar A.A., A.B. ve müşteki sanık A.Ç. ile patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralananlar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yoklama ve kimlik tespitinin ardından sanık ve avukatlarının Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanları alındı. Duruşmada söz hakkı verilen tutuklu sanık Y.C., "Olay olası kast ise her sanığın aynı suçtan yargılanması lazım. Günah keçisi ilan edildim. Yargıtay'ın kararını kabul etmiyorum. Karara direnmenizi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda karar verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" derken tutuksuz sanıklar A.A., A.B. ve A.Ç. bozma ilamını kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu. Söz alan Y.C.'nin avukatları, mahkemenin kararında direnmesini ve müvekkilinin tahliyesini talep ederken tutuksuz sanık avukatları da yüksek mahkemenin bozma kararına katılmadıklarını ifade etti. Müşteki ve avukatları ise cezası onanan A.R.E.C.'nin kaçak olduğunu kaydederek Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Duruşma ertelendi

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, mahkemenin kararında direnmesini talep ederek, mütalaasında, sanıkların ilk verilen karardaki suçlamalardan cezalandırılması ve Y.C.'nin tutukluluk halinin devamı talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - SAKARYA