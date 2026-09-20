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Hatay Samandağ'da köpeği tüfekle vuran şahıs yakalandı, fareyi hedeflediğini söyledi

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Hatay Samandağ'da köpeği tüfekle vuran şahıs yakalandı, fareyi hedeflediğini söyledi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokak köpeğini tüfekle yaralayan şahıs, polisin kamera incelemesi ve saha çalışmasıyla yakalandı. Şahıs, fareyi vurmak isterken köpeği yanlışlıkla vurduğunu söyledi; yaralı köpek polis ekiplerince veterinere götürüldü.

Hatay'da sokak köpeğini tüfekle vurarak yaralayan şahıs polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Polis ekiplerinin merhametiyle yaşama tutundurulan köpeği vuran şahsın, fareyi vurmak isterken köpeği yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında yaralı halde yatan sokak köpeğini fark etti. Yaralı köpeğin durumunu kontrol eden polis ekipleri, köpeğin silahla vurulduğunu belirledi. Polis ekipleri silahla vurulan köpeği, tedavi edilmesi için veterinere götürdü. Köpeği silahla yaralayan şüphelinin bulunması için yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde; şahsın G.B. olduğu tespit edildi. Şahıs, olayda kullandığı tek kırma tüfek ve 2 adet tüfek fişeği ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan gerekli yasal işlemlere başlandığı öğrenilirken, G.B.'nin fareyi vurmak isterken sokak köpeğini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan, olayda yaralanan köpeğe sahip çıkan polis ekiplerinin merhametiyse yürekleri ısıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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