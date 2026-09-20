Haberler

Hatay İskenderun'da ağustos operasyonlarında 62 şüpheliye işlem yapıldı, 28'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İskenderun'da ağustos operasyonlarında 62 şüpheliye işlem yapıldı, 28'i tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 1-31 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda 50 ayrı olayda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 1-31 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 50 ayrı olayda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda yakalanan ve adli mercilere sevk edilen 28 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Ağustos ayı boyunca uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü. Gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda toplam 50 olay ortaya çıkarılırken, 62 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 12 bin 184 adet Captagon hap, 1 kilo 22 gram esrar, 1 bin 883 adet sentetik ecza hapı, 37,29 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 176,97 gram kokain ve 2,10 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 11 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi bulundu.

Ekiplerin çalışmalarında uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 adet tabanca ve tabancaya ait 81 adet fişek de ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurlarıyla ilgili 62 şahıs hakkında gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Güler İngiltere'yi de kendine hayran bıraktı: Paha biçilemez

Yine göğsümüzü kabarttı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz

"Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz"
İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı

Şampiyonluk ateşini yaktı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi korkulan olmadı

Dev derbi öncesi korkulan olmadı!
Uğurcan Çakır sahaya çıktı, Trabzon'da olanlar oldu! Çalan şarkı büyük ses getirir

Uğurcan Çakır sahaya çıktı, Trabzon'da olanlar oldu
Dev dolandırıcılık operasyonunda 9 İsraillinin kimlikleri deşifre oldu

İçimizdeki hainler! Kimlikleri tespit edildi
Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı

Kız çocuklarını gizlice görüntülerken yakalandı: Mesleği şaşırttı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Melis İşiten ve Sefo'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Melis İşiten ve Sefo'dan ilk açıklama geldi
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a karşı farklı galibiyet

Fenerbahçe derbide şov yaptı! Rakibine şans dahi tanımadılar
Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti

Maç sonunda statta çalan şarkılar ortalığı karıştırdı