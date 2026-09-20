Hatay İskenderun'da ağustos operasyonlarında 62 şüpheliye işlem yapıldı, 28'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hatay'da İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 1-31 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 50 ayrı olayda 62 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda yakalanan ve adli mercilere sevk edilen 28 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Ağustos ayı boyunca uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yürütüldü. Gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda toplam 50 olay ortaya çıkarılırken, 62 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 12 bin 184 adet Captagon hap, 1 kilo 22 gram esrar, 1 bin 883 adet sentetik ecza hapı, 37,29 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 176,97 gram kokain ve 2,10 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 11 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi bulundu.

Ekiplerin çalışmalarında uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 adet tabanca ve tabancaya ait 81 adet fişek de ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurlarıyla ilgili 62 şahıs hakkında gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı