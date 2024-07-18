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Hatay'da Yayla Yolunda Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

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Hatay'ın Payas ilçesinde yayla yolunda meydana gelen kazada, otomobil uçuruma yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da yayla yolunda kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde meydana geldi. Sedat P. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yayla yolunda uçurumdan uçtu. Kazada sürücü Sedat P. ile eşi Güzide P. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralı çifti kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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