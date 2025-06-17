Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 23 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele: 23 Şüpheli Gözaltında
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Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadelesi kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 17 kilo esrar, bin 11 adet captagon ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Hatay'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde 23 şüpheli gözaltına alındı. 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekiplerince tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, üst ve araçlarında yapılan aramada; 17 kilo 046 kilogram kubar esrar, bin 11 adet captagon, 75 gram metamfetamin, 69 gram kannabinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

23 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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