Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 çocuk babası Alkan Ergin yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası 3 çocuk babası Alkan Ergin'in öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samandağ ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası 40 yaşındaki Alkan Ergin ölürken, Süleyman E., Habib E. ve Ali E.'nin yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ergin'in cansız bedenini adli morga götürürken, 3 yaralı ise hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Müslüman ülke haberleri her gün biri birini bicakliyor

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