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Hatay'da Telefon Dükkanında Batarya Patladı

Hatay'da Telefon Dükkanında Batarya Patladı
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Antakya'da bir telefoncu dükkanında cep telefonu bataryasının patlaması sonucu panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Çalışan Salih Bayram, patlama anında refleks göstererek yanmaktan kurtuldu.

Hatay'da bir telefoncu dükkanında cep telefonu bataryasının patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan Türkiye Yüzyılı Çarşısı'ndaki iş yerinde yaşandı. Telefoncu dükkanında çalışan Salih Bayram'ın işleriyle ilgilendiği esnada bir cep telefonunun bataryası bomba gibi patlayarak alev aldı. Bataryanın patlamasıyla alev aldığı sırada Bayram, refleksle geri çekilerek yanmaktan kurtuldu. İş yerindeki vatandaşların yaşadığı panik ve patlama anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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