Hatay'da Sokak Ortasında Kan Donduran Dayak

Hatay'da 2 şahsın sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövdüğü anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Sokak ortasında 2 şahsın yerde yatan bir kişiyi tekmelerle ve yumruklarla dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yerdeki kişinin öldüresiye darbedildiği görüldü. Konuyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenilirken, kavganın trafikte yaşanan tartışmanın ardından çıktığı tahmin ediliyor. - HATAY