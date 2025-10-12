Haberler

Hatay'da Sokak Ortasında Kan Donduran Dayak

Hatay'ın Antakya ilçesinde iki kişinin, bir kişiyi sokak ortasında dövdüğü anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Olayın, trafikteki bir tartışmanın ardından yaşandığı tahmin ediliyor.

Hatay'da 2 şahsın sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövdüğü anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşandı. Sokak ortasında 2 şahsın yerde yatan bir kişiyi tekmelerle ve yumruklarla dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yerdeki kişinin öldüresiye darbedildiği görüldü. Konuyla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenilirken, kavganın trafikte yaşanan tartışmanın ardından çıktığı tahmin ediliyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
