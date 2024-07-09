Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu
Yangın, E-5 karayolu Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücünün Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yanan otomobil, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının gerçekleştirildiği araçta maddi hasar oluştu.
Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde hasar oluştu.
Yangın, E-5 karayolu Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücünün Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yanan otomobil, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının gerçekleştirildiği araçta maddi hasar oluştu. - HATAY