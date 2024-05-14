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Hatay'da sahte evraklarla devre mülk satışı yapan 4 şüpheli tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte evraklarla devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandıran 4 şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin üzerinde sahte cep telefonları ve mağdurlara ait sahte evraklar bulundu.

Hatay'da ofis kurarak sahte evraklarla devre mülk satışıyla vatandaşları tuzağa düşüren 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 8 Nisan günü yapılan çalışmada; vatandaşları devre mülk satışı adı altında dolandırmak amaçlı ofis kurdukları ve ofiste çok sayıda sahte evrak düzenleyerek mağdurları kandıran şahıslara operasyon düzenlendi. Yakalanan şüpheliler; M.K., D.D., A.K. ile Y.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin yapılan üst aramasında; 4 sahte cep telefonu ve mağdurlara ait sahte evraklar ele geçirildi.

Ayrıca, hırsızlık ve mala zarar verme suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan E.E. ile tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.A. da tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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