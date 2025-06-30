Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü

Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
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Hatay'da orman yangını! 1800 kişi tahliye edildi, 60 ev zarar gördü
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Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınında, 3 mahallede toplam 1800 vatandaş tahliye edildi. Yangına 4 hava aracı ve 414 kara aracıyla müdahale edilirken; Vali Mustafa Masatlı, can kaybı yaşanmadığını ve hasar tespit çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Hatay'da orman yangını çıkan bölgede incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Şu ana kadar 4 hava aracımız ve 414 kara aracımız ve bin civarı da personelimiz yangına müdahale ediliyor" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede incelemelerde bulundu.

VALİ AÇIKLADI: 1800 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangından dolayı 3 mahallede toplam bin 800 vatandaşın tahliyesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Masatlı, "Şu ana kadar 4 hava aracımız ve 414 kara aracımız ve bin civarı da personelimiz yangına müdahale ediliyor" dedi.

"60 EV ZARAR GÖRDÜ"

Vali Masatlı açıklamalarında " Yaklaşık 160 hanemizi de boşaltmış olduk. Diğer taraftan da 60 civarı hanemizde zarar gördü. Şu ana kadar 4 hava aracımız ve 414 kara aracımız ve bin civarı da personelimiz yangına müdahale ediyor. Yangının çıkış şekliyle ilgili şu anda net bir tespitimiz yok ama ilgili arkadaşlarımız hem teknik hem de yerel olarak incelemelerini sürdürüyorlar.

Tabii geldiğimiz noktada önemli bir noktadır. Yer yer yangının şiddeti artsa da yer yer arkadaşlarımız, yangının önüne geçerek büyümesini engelliyorlar. Burada bizim için en sevindirici husus ise herhangi bir can kaybının söz konusu olmamasıdır. Diğer taraftan yarın itibariyle de inşallah yangının etkisi azalır. Sahada başta konutlar olmak üzere ahır ve diğer tarımsal yapılarda hasar tespitini yaparız ve tablomuz net ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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