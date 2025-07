Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Olağanüstü bir şey olmazsa bu yangının bundan ilerleme durumu söz konusu değildir." dedi.

Dörtyol ilçesinde Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale sonrası kontrol altına alındı., Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede incelemelerde bulundu.

Dörtyol ilçemizde 8 Payas ilçemizde de 3 yerleşim birimi boşaltıldığını söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Dörtyol ilçemiz kırmızı burun mevkinde orman yangını ihbarı gelmiş ve ihbarla birlikte başta Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD görevlilerimiz, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İtfaiye ve kamu kurum ve kuruluşlarının yangına müdahale edecek ekip ve araçlarıyla birlikte yangınla mücadeleye başlanmıştır. Tabii dün özellikle yer yer rüzgarın da şiddetiyle yangın farklı taraflara doğru kararsız davranışlarından kaynaklı yönelimde çalışmalar sonucu çok şükür şu an itibariyle yangın kısmen kontrol altına alınmış. Ateşin enerjisi düşmüş şu an itibariyle yer yer de çalışmaları devam etmektedir. Yangın 8 farklı noktada bölgemizi etkilemiştir ve bu yangında şu ana kadar 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, diğer taraftan 440'tan fazla aracımız ve bin 200'den fazla personelimiz görev almıştır. Tabii yangının yayılım hızına bağlı olarak Dörtyol ilçemizde 8 Payas ilçemizde de 3 yerleşim birimi boşaltılmıştır. Şu ana kadar bin 980 hane boşaltılmış. Yaklaşık 5 bin 300 vatandaşımıza tahliye edilmiştir. Tahliye eden vatandaşlarımız için de bizim kredi yurtlarında onlara geceyi geçirmeleri için yaşam alanı açılmış. ve her tür ihtiyaçları da karşılanmıştır. Bu arada 20 vatandaşımızın dumandan etkilenerek sağlık kuruluşlarımıza müracaat ettiği bilgisi gelmiş. Şu ana kadar da vatandaşlarımızdan herhangi bir sağlık sorunu söz konusu değildir. " diye konuştu.

Vali Masatlı, "Olağanüstü bir şey olmazsa bu yangının bundan ilerleme durumu söz konusu değildir."

Tek tesellimiz yangında can kaybı olmaması diyen Vali Masatlı, "Değerli arkadaşlar tabii dün de ifade etmiştim. Özellikle son 4-5 gündür hem şehrimizde bu 2 yangın olduğu diğer Bir taraftan da rüzgarın şiddeti ve kararsız hareketlerinden dolayı yer yer sorunlar yaşadık. Ama şu an almış olduğumuz meteorolojik veriler çerçevesinde rüzgarın daha kararlı hareket edeceği yönünde öngörümüz vardır. Biz tabii özellikle geceleyin sabaha kadar yangının önünün alınması noktasında iş makinalarımızla beraber bu çetin coğrafyada çetin topoğrafyada yangının önünün kesilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılmıştır. Yani şunu özellikle ifade edebiliriz. Olağanüstü bir şey olmazsa bu yangının bundan ilerleme durumu söz konusu değildir. Tabii bu yangın olurken çok fazla sayıda hem kamu kurum kuruluşlarımızın hem de vatandaşlarımızın ve sivil toplum örgütlerinin de desteklerini gördük. Ben buradan herkese çok teşekkür ediyorum. En tesellimiz can kaybının olmamasıdır. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşamayız. Sizlere de basın mensuplarımıza da hassaten doğru bilgilendirmelerden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü yer yer sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında olmayan şeyler gösterildiğini maalesef görmüş olduk. Ama vatandaşlarımızın da kamuoyunun da doğal olarak doğru bilgi edinme durumu söz konusudur. Bunu da sizlerin aracılığıyla bu vesileyi yapmış olduk. Ben herkese teşekkür ederim." dedi.

Vali Masatlı, "Yangın çıkış nedeniyle ilgili ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor"

Kolluk birimlerimiz gerekli tespitleri yaptığı zaman biz yangının çıkış nedeniyle ilgili sizleri ve kamuoyunu bilgilendireceğiz diyen Vali Masatlı," Yangın çıkış nedeniyle ilgili hem İl Emniyet Müdürlüğümüz hem de İl Jandarma Komutanlığımızın olay yeri inceleme ekipleri gerekli çalışmayı yürütüyorlar. Tabii net bir şey söylemek çok zor ancak bizim özellikle bu yıl için şunu hassaten söyleyebiliriz. Başta ülkemizde, bölgemizde ciddi bir kuraklık içerisinde. Yani bu kuraklıktan kaynaklı özellikle herhangi bir ateş olduğunda bunun yayılımı çok kolay oluyor. Diğer taraftan şiddetli rüzgar ve rüzgarın kararsız hareketleri de yangının büyümesine neden oluyor. İnşallah kolluk birimlerimiz gerekli tespitleri yaptığı zaman biz yangının çıkış nedeniyle ilgili sizleri ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. " diye konuştu.