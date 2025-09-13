Hatay'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı. Yola kontrolsüz giren sürücünün yaptıklarıysa adeta kazaya davetiye çıkardı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi'nde bulunan çevreyolunda yaşandı. Seyir halde olan İ.S. idaresindeki 31 AZK 449 plakalı otomobil ile Ö.Ö. yönetimindeki 79 ACE 022 plakalı Hyındai marka otomobil çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobillerdeki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerin teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamera görüntülerinde; tali yoldan ana yola giren sürücünün, yol kontrolü yapmamasıyla kazanın gerçekleştiği görüldü.

"Yukarı tarafından aşağıya doğru otomobil gelirken karşı yönden gelen başka otomobille kafa kafaya çarpıştı"

Kaza anını anlatan Ahmet Kara, "Yukarı tarafından aşağıya doğru otomobil gelirken karşı yönden gelen başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşlarla birlikte yardıma koştuk. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza anında oluşan seste vatandaşlar arasında paniğe neden oldu" ifadelerini kullandı. - HATAY