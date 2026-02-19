Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı
Hatay'da define aramak için evinin bahçesine 40 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde kuyu açan şahıs yakayı ele verdi. Olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.
- Hatay'ın Payas ilçesinde C.K. isimli şahıs, evinin bahçesinde 40 metre derinlikte ve 3 metre genişlikte kaçak bir kuyu açtı.
- Kazı yerinde vinç, jeneratör, gaz maskesi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu ve çok sayıda kazma gibi ekipmanlar ele geçirildi.
- Şüpheli C.K., 'izinsiz kazı yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan C.K. isimli şahsın evinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.
BAHÇESİNE 40 METRE DERİNLİK VE 3 METRE GENİŞLİKTE KUYU AÇTI
Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışması yapıldı. Şüpheli şahsın ikametinde ve arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişliğinde tünel, ve belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi.
VİNÇ, JENERATÖR, GAZ MASKESİ, DEDEKTÖR...
Olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi. Tünel ve çukurlarda Jandarma görevlileri ile AFAD ekipleri birlikte arama faaliyetleri yapılacağı ve tünelin içerisinin tespit edileceği öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili şüpheli C.K. isimli şahıs "izinsiz kazı yapmak" suçundan gözaltına alındı.