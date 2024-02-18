Hatay'da caddeler göle döndü, seralar su altında kaldı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz'de yağışlı hava etkisini hissettiriyor. Hatay'da geçtiğimiz günlerde başlayan fırtına ve yağışlı hava devam ediyor. Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan bazı caddelerde su birikintileri oluşurken bazı evleri su bastı.

Seralardaki ürünlerin sular altında kalması nedeniyle çiftçiler maddi zarara uğradı. Son günlerde etkisini gösteren yağışlar, vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor.