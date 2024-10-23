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Hatay'da Amanoslar'daki Orman Yangını 28 Saatte Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Amanoslar'daki Orman Yangını 28 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Hatay'da Amanos Dağları eteklerinde başlayan orman yangını, 28 saatlik mücadele sonucunda havadan ve karadan kontrol altına alındı. Zorlu arazi koşullarına rağmen, Adana ve Osmaniye'den gelen destek ekipler yangını söndürmek için özveriyle çalıştı.

Hatay'da Amanoslar'da çıkan orman yangını 28'inci saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, geçtiğimiz gün sabah saatlerine Dörtyol ilçesi Küllü mevkiinde Amanos Dağı eteklerinde başlamıştı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başlamıştı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle zorlu şartlarda devam eden müdahalelere Adana ve Osmaniye'den de destek gelmişti. Yangın, ekiplerin özverili çalışmasıyla 28. saatte kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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