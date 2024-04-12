Hatay'da 3.2 büyüklüğünde deprem

HATAY - Hatay'da meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Hatay'ın Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde saat: 14.47 sıralarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.4 km derinliğinde meydana gelen deprem Antakya, İskenderun, Kırıkhan, Belen ve Altınözü ilçesinde hissedildi. Deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmazken vatandaşlar, depremi hissettiklerini söylediler.