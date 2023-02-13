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Hatay'da 170'inci saatte inanılmaz kurtuluş: Enkazdan yürüyerek çıktı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da 170'inci saatte inanılmaz kurtuluş: Enkazdan yürüyerek çıktı

Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib, depremin 170'inci saatinde göçük altından çıkartıldı.

Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib, depremin 170'inci saatinde göçük altından çıkartıldı. Enkazdan tekbir getirerek ve yürüyerek çıkan Suriyeli adam, arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'dan sevindirici bir haber daha geldi. Merkez ilçe Antakya'da saatlerce enkaz altında kalan 42 yaşındaki Habib isimli adam, 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan tekbirler eşliğinde yürüyerek çıkan Suriyeli Habib, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

"Umudumuzu kaybetmedik"

911 Arama Kurtarma ekiplerinin başkanı Mustafa Gürsoy, "Yorgunduk, bitmiştik, dinlenecektik fakat sosyal medyadan gelen bir ihbar ile ses dinleyerek teyit aldık. Umudumuzu kaybetmedik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız da var. Allah mekanlarını cennet eylesin" diye konuştu. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Hatay 3. Sayfa Haberler

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