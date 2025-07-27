Hatay'da 12 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı, Deprem Etkisi Hissettirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkımı vatandaşlara deprem etkisi yaşattı. Kontrollü olarak yıkılan binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bina, iş makinesinin darbeleriyle kontrollü olarak yıkıldı. 12 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yıkımı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

12 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında oluşan sarsıntının depremi hissettirdiğini ifade eden Mehmet Şirin, "Arkamızdaki 12 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın yıkılacağından haberimiz vardı. Yıkım esnasından oluşan sarsıntı, yine maalesef bizi depreme doğru götürdü. Her ne kadar alışsak da bu sarsıntıların ve yıkımların bizi o günlere götürüyor. Geçenlerde de aynı yerde yıkım gerçekleştirildi. Bu yerde 14 katlı bir bina yıkıldı. O yıkımdan da etkilendik. Yıkım esnasında çıkan ses, toz bulutu ve sarsıntı bizi deprem gününü hissettiriyordu. Yeni binaların yapılması için hasarlı binaların yıkılması güzel oluyor. Yıkım sarsıntısı büyüktü" ifadelerini kullandı. - HATAY