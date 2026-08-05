Bursa'da Hafriyat Kamyonunun Hatalı Sollaması Kamerada

Bursa'da tek şerit yolda hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu, kazaya sebebiyet veriyordu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, virajda sollama yapmak istedi. Bu sırada kendi şeridinde ilerleyen ve virajda karşısında hafriyat kamyonunu gören otomobil, frenleyerek yavaşladı. Hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu, saniye saniye araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı