Bursa'da Hafriyat Kamyonunun Hatalı Sollaması Kamerada
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tek şeritli yolda virajda hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen otomobilin fren yaparak yavaşlamasına neden oldu. O anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da tek şerit yolda hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu, kazaya sebebiyet veriyordu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, virajda sollama yapmak istedi. Bu sırada kendi şeridinde ilerleyen ve virajda karşısında hafriyat kamyonunu gören otomobil, frenleyerek yavaşladı. Hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu, saniye saniye araç içi kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı