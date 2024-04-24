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Hastaneye silahlı baskın yapıp serbest bırakılan şüpheli, 'katliam yapacağım' tehdidiyle tutuklandı

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İzmir'de, kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle gündüz saatlerinde pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ni basan ve gözaltına alınıp serbest bırakılan C.Y., daha sonra tekrar hastaneye gelip katliam yapacağını söyledi.

İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'ne daha önce tedavi için gelen ve kendisiyle ilgilenilmediğini iddia ederek pompalı tüfekle hastaneyi basan C.Y., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak C.Y., saatler sonra hastaneye tekrar gelerek katliam yapacağını söyledi. Hastane doktorunun beyaz kod vermesi üzerine polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınan C.Y., adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

YAKINLARI İHBAR ETTİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Bayraklı Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede daha önce tedavi gören C.Y., saat 13.00 sıralarında pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geldi. C.Y., durumdan haberdar olan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından hastanenin otoparkında yakalanarak gözaltına alındı. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hastaneye silahlı baskın yapıp serbest bırakılan şüpheli, 'katliam yapacağım' tehdidiyle tutuklandı

"KATLİAM YAPACAĞIM"

C.Y., saat 21.00 sıralarında hastaneye tekrar gelerek, C Blok Kat 9'da katliam yapacağını söyledi. Bu sırada B.G. isimli doktorun beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. C.Y., hastane girişinin önünde polis ekipleri tarafından yakalanarak, tekrar gözaltına alındı.

Hastaneye silahlı baskın yapıp serbest bırakılan şüpheli, 'katliam yapacağım' tehdidiyle tutuklandı

"BENİMLE İLGİLENMEDİLER"

Acil servis girişinin önünde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.Y.'nin, ilk ifadesinde gırtlak kanseri kontrolü için hastaneye geldiğini, 12 saatte bir aspire edilmesi gerektiğini ve kendisiyle ilgilenilmediğini söylediği öğrenildi. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Şehir Hastanesi İzmir Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Sağlık Haberler

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