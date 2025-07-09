Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılı Ağustos ayında yaşadığı ciddi sağlık sorunları sonrası yoğun bakıma kaldırılan ünlü sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı, tedavi sürecinde yapılan bir tıbbi hatanın kendisini yüzde 74 oranında engelli bıraktığını iddia etti. Yazıcı hastane hakkında dava açacağını ifade ederek, "İç organlarım sürekli kanıyor" diye isyan etti.

Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşe Yazıcı 2024 yılında, ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Aort diseksiyonu, KOAH, stent komplikasyonu, solunum/oksijen desteği, ve böbrek işlev kaybı gibi bir çok sağlık sorununa karşı mücadele eden Yazıcı, sonrasında yapılan 7,5 saatlik düzeltme operasyonunda ise organlarının geri dönüşü olmayan şekilde zedelendiğini belirtti.

"İÇ ORGANLARIM SÜREKLİ KANIYOR"

Hastanede yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Yazıcı, "Çok öfkeliyim! 'Bizim hatamız yok' diyorlar. Çatlak damara stent takarken 'Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı, gel düzeltelim' dediler. 7,5 saat boyunca düzeltmeye çalışırken (!) organlarımı paramparça ettiler. Devlet hastanesinden aldığım resmi raporda %74 engelli kaldığım belgelenmiş durumda. Ben o hastaneye sapasağlam girdim. Kolesterolüm yok, şekerim yok, kronik hiçbir hastalığım yoktu. Ama şu an kan değerlerim bozuk, iç organlarım sürekli kanıyor ve neredeyse her gün bir hastanedeyim." şeklinde isyan etti.

Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

"BEN KENDİ KENDİME Mİ ENGELLİ KALDIM"

Ayşe Yazıcı, hastanenin ismini şimdilik açıklamadığını ancak toparlanır toparlanmaz hastanenin kapısına gidip kendini demirlere kelepçeleyeceğini ifade etti. Elinde "Böbreğimi Geri Ver!" yazılı bir pankart olacağını söyleyen sunucu, "Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! Ben kendi kendime mi engelli kaldım? Bu durumun sorumlularından hukuk önünde hesap soracağım. Sadece ben değil, benim gibi nice insan var. Bu ses onların da sesi olacak." dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Ayşe Yazıcı'nın yaptığı açıklamalar, sosyal medyada yankı uyandırdı. Ünlü sunucunun yaşadığı olay büyük üzüntü yaratırken, binlerce kişi yorumlarıyla destek verdi.

HUKUKİ SÜRECE BAŞVURACAK

Yazıcı, açıklamasında hastane hakkında hukuki süreç başlatacağını da ifade etti. Avukatlarıyla birlikte dava sürecine hazırlandığını söyleyen sunucu, yaşadığı mağduriyetin peşini bırakmayacağını vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı

Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTolga:

Sağasağlam girdiysen niye girdin?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Allah şifa versin, acilen genetik testi yaptırmanda fayda var belki lösemi cinsi bir rahatsızlığın olabilir

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Vah vah ne kaliteli bir hanımdır güzelliği de cabası hayatın insana nerede ne sürpriz çıkaracağı meçhul bir an önce sağlığına kavuşur inşallah

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı

Küme düşürülen Avrupa devine müjdeli haber! Karar iptal
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu

Bir dönem Giresunspor'daydı! 16 milyon euro'ya Avrupa devine gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.