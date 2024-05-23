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Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir hastanenin balkonundan düşen bir kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve yaralıya hastane personeli ilk müdahaleyi yaptı.

Hastane balkonundan düşen bir kişi yaralandı... O anlar kamerada

Çimlerin üzerine düşen adama ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir hastanenin balkonundan düşen bir kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, cadde üzerinde bulunan Başkent Hastanesi'nin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Olayı fark eden hastane görevlileri yaralıya müdahale için seferber oldu. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına aldı.

Öte yandan olay çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kişinin yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştüğü ve bir süre hareketsiz kaldığı anlar yer aldı. Olayın ardından çekilen bir cep telefonu kamerası görüntüsünde ise yere düşen kişiye hastane görevlilerinin yardım ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Alanya Güvenlik Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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