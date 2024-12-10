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Hapse Girmeden Önce Tüberküloz Tanısı Koyulan Kadın Yakalandı

Hapse Girmeden Önce Tüberküloz Tanısı Koyulan Kadın Yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 3.5 yıl hapis cezası bulunan Rabia A., yakalanmadan önce tüberküloz hastası olduğunu belirtti ve hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından mahkemeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, yakalandığında tüberküloz (Verem) hastası olduğunu söyleyince hastaneye kaldırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında dolandırıcılık suçundan 3.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rabia A.'nın (21) yerini tespit etti. Ekipler Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir evde şahsı yakaladı.

Yakalanan şahıs ekiplere tüberküloz (Verem) hastası olduğunu söyleyince hareketli anlar yaşandı. Şüpheli, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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